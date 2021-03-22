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Кандидаты на пост мэра Петрозаводска должны задекларировать свои биткойны

Новости. Политика
10:44, 23 Марта 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Депутаты городского совета рассмотрят поправки в порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы карельской столицы.

На обсуждение очередной сессии городского совета Петрозаводска, которая состоится 24 марта, вынесен проект поправок в порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы карельской столицы. Согласно этому проекту, кандидаты на пост мэра должны представить в конкурсную комиссию сведения о своих цифровых финансовых активах, а также о цифровых активах супругов и несовершеннолетних детей.

Кроме того, предложенные поправки уточнили условия признания конкурса несостоявшимся. К таким условиям отнесен случай, когда конкурсная комиссия не определила две или более кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа.

Напомним, полномочия действующего мэра карельской столицы истекают в середине апреля. До этого времени в Петрозаводске должен пройти конкурс по отбору претендентов на пост главы городского округа.

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Комментарии

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David .
2021-03-23 11:01:27
Бу га га . :) Поржал. Уровень неадекватности зашкаливает! Поди найди эл кошелек. :)
кир
2021-03-23 11:12:47
Davidка, смейся. У тебя ничего нет. Голытьба. Работать ты не умеешь. Выдали справку и живешь с нею как офф.
театральный критик
2021-03-23 10:53:44
Логично. Либерда подачки от своих западных хозяев биткоинами получает. Берлинский пациент не даст соврать
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