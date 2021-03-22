Кандидаты на пост мэра Петрозаводска должны задекларировать свои биткойны

Депутаты городского совета рассмотрят поправки в порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы карельской столицы.

На обсуждение очередной сессии городского совета Петрозаводска, которая состоится 24 марта, вынесен проект поправок в порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы карельской столицы. Согласно этому проекту, кандидаты на пост мэра должны представить в конкурсную комиссию сведения о своих цифровых финансовых активах, а также о цифровых активах супругов и несовершеннолетних детей.

Кроме того, предложенные поправки уточнили условия признания конкурса несостоявшимся. К таким условиям отнесен случай, когда конкурсная комиссия не определила две или более кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа.

Напомним, полномочия действующего мэра карельской столицы истекают в середине апреля. До этого времени в Петрозаводске должен пройти конкурс по отбору претендентов на пост главы городского округа.