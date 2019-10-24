Каникулы с носителями английского языка: отдых от школы и путешествие по галактикам

Осталась всего неделя, чтобы записать ребенка в осеннюю смену!

Центр "Инициатива" приглашает детей и подростков от 7 до 17 лет на полезные, активные, творческие каникулы. Смены с иностранцами из Шотландии и Италии – это живой английский язык без учебников и тетрадей, игры, квесты и – впервые за всю историю Международного проекта – космические эксперименты. Даты смен – с 28 октября по 1 ноября или с 4 по 8 ноября.



- Мы проводим языковые каникулы в Петрозаводске уже 16 лет и точно знаем: чтобы устроить полную перезагрузку на каникулах, нужно буквально покинуть планету! Именно поэтому для предстоящих каникул мы взяли тему "космос", – рассказывает руководитель учебного процесса Ольга Елисеева.

Для ребят 7-10 лет будет смена Английский на Луне. Чем пахнет в космосе? Как вырастить кристалл? Что такое лунный прыжок? За пять дней участники смогут не только расширить кругозор, но и попробуют сами заполнить бортовой журнал. В программе также поход в Обсерваторию и фантастическая фотосессия в образах.



Вместе с Феликсом из Шотландии участники 11-13 и 14-17 лет будут создавать шлем астронавта в смене COSMO ДРАЙВ. На английском языке подростки будут обсуждать научные открытия, героев комиксов, астрономию и астрологию, а в завершающий день пригласят друзей и родителей на вечеринку в космических костюмах.



Родителям важно понимать: для участия в сменах ребенку не нужно владеть английским языком. Программа смен легко адаптируется под разный уровень. В самый первый день педагог Центра внимательно наблюдает за ребятами и может перевести участника в другую команду, так чтобы всем было комфортно.



Продолжительность смены – 5 дней. Адрес проведения – Гоголя, 7. Количество участников ограничено!



Узнать подробности о сменах и записаться можно по телефону 67-18-83, по этой ссылке или у менеджеров в офисах по адресам: К. Маркса 20, Гоголя 7 и Лососинское ш. 31 корпус 4.

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