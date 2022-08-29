Канюк попал в фотоловушку в Карелии (ВИДЕО)

Сокол залетел в заповедник "Костомукшский" и попал в объектив скрытой камеры наблюдения.
В паблике заповедника «Костомукшский» опубликовано видео, на котором запечатлен сокол.
«Знакомьтесь — это канюк, на латыни — Buteo buteo. Семейство ястребиные, отряд соколообразные — звучит как дворянский», — написали сотрудники заповедника в комментарии к видео с соколом.
Ранее благодаря камере заповедника мы могли увидеть, как олень чешет рога.
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