Капремонт самого разбитого участка дороги к госгранице в Карелии завершат осенью

Первые 25 км трассы «Кола»–Тикша–Ледмозеро–Костомукша–граница с Финляндской Республикой планируют отремонтировать до октября.

Речь идет об участке с 0 по 25 км автодороги «Кола»-Тикша-Ледмозеро–Костомукша-граница с Финляндской Республикой, недавно переданной регионом в федеральную собственность в ведение ФКУ Упрдор «Кола».

По информации Упрдора, данный отрезок — самый сложный, поскольку он находился практически в непроезжем состоянии и постоянно вызывал критику у автомобилистов. Федеральные дорожники произвели выторфовку там, где это требовалось; заменили водопропускные трубы, завершили устройство земляного полотна на участке длиной 8 км, устроили нижний слой основания из щебеночно-песчаной смеси. Срок окончания работ — октябрь 2022 года.

Начат капитальный ремонт еще двух участков этой трассы: км 76–км 92 и км 92–км 106. На первом ведётся выторфовка и замена водопропускных труб, строятся временные объездные дороги, на втором — устройство земляного полотна и нижнего слоя основания.

Трасса А-137 протяженностью 232 км передана в федеральную собственность в 2019 году. Сразу после этого в рамках работ по содержанию федеральные дорожники приступили к устранению дефектов дорожного покрытия. Одновременно с этим по заказу Упрдор «Кола» началась разработка проектной документации для выполнения капремонта. Он предусматривает не только полное обновление дороги с усилением основания, устройством водоотвода и укладкой асфальтобетонного покрытия, но и установку новых дорожных знаков, ограждений, обустройство остановочных площадок общественного транспорта, нанесение разметки. Важно, что в границах населённых пунктов, вдоль которых проходит автодорога, установят линии освещения и создадут необходимую пешеходную инфраструктуру.

Ранее сообщалось, на участке дороги А-137 в Карелии в течение нескольких дней будет ограничено движение для всех видов транспорта.