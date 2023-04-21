Капремонт школ Карелии обсудят в прямом эфире

О предстоящих задачах расскажет глава Минобразования и спорта Карелии.

Министр образования и спорта Карелии Роман Голубев в соцсетях проведет прямую трансляцию и ответит на вопросы жителей в рамках проекта «ЦУР объясняет».



В частности, спикер подведет итоги учебного года и расскажет, как пройдет летняя оздоровительная кампания для детей из

Карелии в 2023 году.



Одна из тем прямого эфира – капитальный ремонт карельских школ.



Вопросы можно задать заранее: в комментариях под анонсом прямого эфира в паблике «ЦУР Республики Карелия»и в группе министерства образования и спорта.



Трансляция пройдет во вторник, 30 мая, в 16.00.



«ЦУР объясняет» – информационный проект, в котором министры, их заместители и главы муниципалитетов отвечают на волнующие граждан вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике.