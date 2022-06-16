Карантин после убийства больного медведя установлен в городе Карелии

На территории Костомукшского городского округа установлен карантин по трихинеллёзу.

Костомукшский городской округ признан неблагополучным пунктом, а некоторые участки лесного массива — эпизоотическим очагом. Об этом информирует газета «Новости Костомукши».

Сообщается, что при проведении экспертизы туши добытого на охоте медведя был выявлен трихинеллёз — тяжёлое, трудноизлечимое паразитарное заболевание. Возбудителем являются личинки круглого червя, попадающие в организм человека с пищей.

Отмечено, что заражённое мясо внешне ничем не отличается от здорового. Однако трихинеллы не гибнут ни при каком способе обработки мяса. Нельзя таким мясом кормить и животных.

В период карантина запрещается охота на восприимчивых животных, вывоз туш за пределы эпизоотического очага, проведение ярмарок и выставок, связанных с передвижением и скоплением животных.

Ограничения могут быть отменены только через год после убоя последнего положительно реагирующего восприимчивого животного, информируют «Новости Костомукши».

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