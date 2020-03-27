"Карантинные" туристы в разгар эпидемии могут стать катастрофой для Карелии, считает журналист

Журналист "Столицы на Онего" Валерий Поташов поделился мнением о петиции против иногородних туристов.

В республике еще не было петиции, которая бы получила настолько массовую поддержку граждан, как выступление жителя приладожского города Сортавалы Эдуарда Колобова в социальной сети "ВКонтакте", обеспокоенного наплывом в республику приезжих из крупных российских мегаполисов. Петиция под лозунгом "Карелия против туристов во время "путинских нерабочих дней" состоит всего из четырех предложений, но менее, чем за трое суток ее подписали свыше 60 тысяч человек, а это около десяти процентов населения региона.

"Поток потенциально зараженных граждан может обернуться для нее настоящей катастрофой, потому что фельдшерско-акушерские пункты, где нет даже нормального водопровода, от эпидемии просто никого не спасут", – считает журналист Валерий Поташов.

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