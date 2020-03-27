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"Карантинные" туристы в разгар эпидемии могут стать катастрофой для Карелии, считает журналист

Новости. Общество
15:30, 05 Апреля 2020
фото: © Валерий Поташов
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Журналист "Столицы на Онего" Валерий Поташов поделился мнением о петиции против иногородних туристов.

В республике еще не было петиции, которая бы получила настолько массовую поддержку граждан, как выступление жителя приладожского города Сортавалы Эдуарда Колобова в социальной сети "ВКонтакте", обеспокоенного наплывом в республику приезжих из крупных российских мегаполисов. Петиция под лозунгом "Карелия против туристов во время "путинских нерабочих дней" состоит всего из четырех предложений, но менее, чем за трое суток ее подписали свыше 60 тысяч человек, а это около десяти процентов населения региона.

"Поток потенциально зараженных граждан может обернуться для нее настоящей катастрофой, потому что фельдшерско-акушерские пункты, где нет даже нормального водопровода, от эпидемии просто никого не спасут", – считает журналист Валерий Поташов.

Читайте полностью в рубрике "Личное мнение".  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-04-05 16:40:43
Плохая идея спасаться в Карелии от пандемии, Карелия не готова к борьбе с эпидемией, элементарных масок в продаже нет, не говоря уже о способности оказать качественное и своевременное лечение.
новый
2020-04-05 16:27:16
Поташеву лишь бы повод. Постоянно жаждет смуты, но её не будет.
бюджет
2020-04-05 16:17:14
Вот это передвижение и говорит о действительной "заботе" , разумности, дееспособности правителей! Элементарно ограничит и контролировать движуху коронавируса НЕ могут!
sergo
2020-04-05 16:05:47
Все так. Вон Доценко приехал, сам попал в инфекционку и неизвестно сколько человек еще заразил.
Вася
2020-04-05 15:49:52
Да,согласен,бабка Валя тока шоркается туда сюда.
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