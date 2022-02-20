Каратисты из Карелии стали призерами на Всероссийских соревнованиях

Спортсмены сборной республики завоевали несколько медалей на соревнованиях по всестилевому каратэ, сообщили в Минспорта Карелии.

В городе Одинцово Московской области с 18 по 21 февраля проходили Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ «Кубок Федерации». Турнир собрал более 1500 участников из 40 регионов России.

Отлично выступили на соревнованиях карельские спортсмены. Владислав Малиновский занял 2 место в категории СЗ-ката-соло среди юношей 14-15 лет. Григорий Романенко стал серебряным призером в категории ОК ката-ренгокай (мужчины 18 лет и старше). Егор Аристов, Кирилл Тихонов и Александр Письмеров завоевали бронзу в категории ката-группа среди юношей 12-13 лет.

Тренируют спортсменов Феликс Мальцев и Максим Столбовой.

Напомним, в начале февраля спортсмены из Карелии завоевали несколько медалей на всероссийских соревнованиях по каратэ в Великом Новгороде.