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Каратисты из Петрозаводска завоевали полный комплект медалей на Всероссийских соревнованиях

Новости. Спорт
07:25, 09 Марта 2021
фото: группа "Спорт - норма жизни" Вконтакте
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Три спортсмена из столицы Карелии стали обладателями золотой, серебряной и бронзовой медалей на Всероссийских соревнованиях по всестилевому каратэ, которые завершились 8 марта в Новочебоксарске.

Об этом сообщили в министерстве спорта Карелии.

За призовые места боролись более 600 каратистов из 35 регионов России.

Мастер спорта России по всестилевому каратэ Виктория Вовк заняла 1 место в дисциплинах СЗ ката-соло и "полный контакт".

Ее ученик Станислав Мишкевич завоевал "сереро" в СЗ ката-соло, а Вячеслав Савин занял третье место в дисциплине "полный контакт".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ульяна
2021-03-09 10:08:58
Уже столько названий этим "каратэ" напридумывал, что запутаешься: осталось ещё : дрыг ног, мах рук, придумать и можно даже "чемпионов мира " готовить!?!
Гость
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