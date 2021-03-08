Каратисты из Петрозаводска завоевали полный комплект медалей на Всероссийских соревнованиях

Три спортсмена из столицы Карелии стали обладателями золотой, серебряной и бронзовой медалей на Всероссийских соревнованиях по всестилевому каратэ, которые завершились 8 марта в Новочебоксарске.

Об этом сообщили в министерстве спорта Карелии.



За призовые места боролись более 600 каратистов из 35 регионов России.



Мастер спорта России по всестилевому каратэ Виктория Вовк заняла 1 место в дисциплинах СЗ ката-соло и "полный контакт".

Ее ученик Станислав Мишкевич завоевал "сереро" в СЗ ката-соло, а Вячеслав Савин занял третье место в дисциплине "полный контакт".