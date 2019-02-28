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Новости. Экономика
13:20, 28 Февраля 2019

"КарДент" возвращает улыбке красоту

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Каждый третий житель Карелии имеет проблемы с деснами. Чаще всего развивается заболевание, именуемое пародонтит. Десны воспаляются, кровоточат и смещаются. Болезнь требует комплексного лечения, предусматривающего различные мероприятия, в том числе восстановление формы межзубных сосочков десны. В стоматологии "КарДент" освоена самая современная технология - инъекции гиалуроновой кислоты.

К сожалению,  с годами свойства ГК меняются, замедляется ее синтез. И, как известный всем грустный результат – появление морщинок на коже, сухость тканей, атрофия слизистых, в том числе и десен.

В начале ХХ1 века были создать препараты с гиалуроновой кислотой для применения в стоматологии.

Было научно подтверждено, что введенная в ткани десны гиалуроновая кислота улучшает обмен веществ и способность тканей противодействовать действию бактерий,  устраняет воспаление. 

Сегодня начато их применение при лечении заболеваний десен  в Карелии, в пародонтологическом центре Кардента  на улице Кирова, 19.

Стоимость одного сеанса не столь высока – в пределах 12-13 тысяч рублей. Записывайтесь на лечение и приезжайте в клинику "КарДент". Мы постараемся  сделать Вашу улыбку снова красивой!"  Телефон для записи: 78-33-78.

Подробнее читайте далее.

О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Лицензия ЛО-10-01-001033 от 25 мая 2016 года. Выдана Министерством здравоохранения и социального развития Республики Карелия.

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"КарДент" возвращает улыбке красоту
Каждый третий житель Карелии имеет проблемы с деснами. Чаще всего развивается заболевание, именуемое пародонтит. Десны воспаляются, кровоточат и смещаются. Болезнь требует комплексного лечения, предусматривающего различные мероприятия, в том числе восстановление формы межзубных сосочков десны. В стоматологии Кардент освоена самая современная технология - инъекции гиалуроновой кислоты.
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