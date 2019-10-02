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Новости. Общество
14:55, 02 Октября 2019

"Карелэнерго" взыскивает ущерб за поврежденные в результате ДТП энергообъекты

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Наезд автомобиля на опоры линий электропередачи в результате ДТП – частная причина отключения электроэнергии в населенных пунктах.

В Карелии с начала года было зарегистрировано шесть случаев повреждения объектов электросетевого хозяйства филиала "Карелэнерго" сторонними лицами в результате ДТП. Ущерб, нанесенный предприятию их действиями, превысил в общей сложности 400 тысяч рублей.

По каждому факту повреждения опор линий электропередачи совместно с сотрудниками органов внутренних дел проводится комплекс мероприятий. Водителю, который повредил опору или иной энергообъект и скрылся с места ДТП, помимо возмещения ущерба грозит ответственность, предусмотренная КоАП РФ, вплоть до лишения прав.

Автомобилисты имеют возможность возместить ущерб в досудебном порядке: повреждение электросетевого объекта может быть покрыто за счет страховой суммы по обязательному страхованию автогражданской ответственности. Ущерб по двум эпизодам на сумму 115 тысяч рублей уже возмещен, по остальным ведется работа.

Ежегодно в ноябре-декабре увеличивается количество случаев повреждения автотранспортом опор линий электропередачи и уличного освещения – это связано с ухудшением дорожных условий из-за образования гололеда и уменьшения продолжительности светлого времени суток.

Будьте внимательными и ответственными на дорогах: повреждение энергообъекта – это не только нарушение электроснабжения в населенном пункте, в первую очередь это смертельная опасность для водителя, пассажиров и случайных прохожих.

Что делать, если автотранспортное средство зацепило провод ЛЭП?

  1. При падении провода на автомобиль водитель должен немедленно остановиться. Если при этом можно освободить машину от оборванного провода передвижением машины, то это необходимо сделать как можно быстрее.
  2. В случае соприкосновения подъемного механизма или других частей машины с токоведущими проводами водитель должен как можно быстрее разорвать контакт и отвести подвижную часть механизма от токоведущих частей. Наблюдающий должен сообщить о случившемся владельцу линии и вызвать аварийную бригаду.
  3. Если провод низкого напряжения – изолирующих свойств автопокрышек достаточно для его изоляции от земли. Автомобиль будет под напряжением линии, но ток по нему не потечет. Немедленно звоните по телефону службы спасения 112. Не выходите из машины и ожидайте помощь.
  4. Если провод напряжения более 1 кВ, оно пробьет покрышки – ток будет по корпусу автомобиля утекать на землю. В этом случае, если нет возгорания, находиться в салоне безопасно. Немедленно звоните по телефону службы спасения 112. Не выходите из машины и ожидайте помощь.
  5. Электрический ток напряжением более 1 кВ, протекающий по шинам, вызывает физическое разрушение резины.
  6. Немедленно сообщите об оборванном проводе:
  • по единому телефону службы спасения 112;
  • по телефону бесплатной "горячей линии" "Россети Северо-Запад": 8-800-333-02-52;
  • если есть пострадавшие, вызовите скорую помощь по телефону 112.
  1. Предупредите прохожих об опасности:
  • организуйте охрану места повреждения;
  • обращайтесь к прохожим с предупреждением;
  • не приступайте к работе и не покидайте место падения провода до приезда ремонтной бригады;
  • организуйте оказание первой помощи пострадавшим.

Еще больше полезной информации в официальной группе "Россети Северо-Запад".

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