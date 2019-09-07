"Карелэнергоресурсу" грозит банкротство

Арбитражный суд Карелии приступил к рассмотрению дела о несостоятельности дочерней фирмы Корпорации развития республики.

Арбитражный суд республики прекратил 2 сентября дело о банкротстве ООО "Карелэнергоресурс", которое является дочерней фирмой "Корпорации развития Карелии" и до недавнего времени считалось основной теплоснабжающей организацией региона. Такое решение суд вынес по заявлению компании "Питэр пит", которая и обратилась в арбитраж с иском о несостоятельности "Карелэнергоресурса".

Как пояснил на заседании представитель кредитора Андрей Ефимов, причиной отказа от иска стало рассмотрение кассационной жалобы на судебный вердикт по другой тяжбе ООО "Питэр Пит" с "дочкой" "Корпорации развития Карелии", также связанной с погашениями ее финансовых обязательств. Вместе с тем, Ефимов не исключил возможности нового обращения в суд с иском о банкротстве "Карелэнергоресурса".

Читайте подробнее в статье "Дело о банкротстве "Карелэнергоресурса" прекращено".