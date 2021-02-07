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"Карелиан Вуд Компани" обновляет рубительное оборудование

Новости. Общество
12:56, 08 Февраля 2021
фото: Segezha Group
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Лесопильный актив Segezha Group (входит в АФК "Система") в Республике Карелия ООО "Карелиан Вуд Компани" продолжает системную модернизацию.

В ближайшие дни в Сегежу прибудет новая рубительная машина производства немецкого концерна Brucks Klöckner GmbH. Brucks – один из крупнейших в мире изготовителей барабанных рубительных машин.

По заказу российской лесопромышленной компании изготовлено оборудование производительностью до 20 плотных кубов в час. Оно заменит старое, изношенное. Новая рубительная машина предназначена для измельчения кусковых отходов от торцовки пиломатериалов. Оборудование поможет рационально использовать побочные продукты и отходы лесопиления: машина превращает их в топливную щепу, которой топят котельную предприятия. Таким образом повышается общая энергоэффективность производства, его экологичность.

"Есть договоренности с производителем по замене рубильной машины на сухой сортировке, в феврале ожидаем поступление двух новых фронтальных погрузчиков, а в течение года – дополнительного инвестирования для замены ряда других важных узлов и агрегатов", - комментирует Генеральный директор ООО "Карелиан Вуд Компани" Антон Цхай.

Объемы производства КВК тоже постепенно растут. Так, в 2020 году было выпущено 112 085 м3 пиломатериалов, что почти на 5% больше аналогичного показателя предыдущего года.

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