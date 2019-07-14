Карелии получит около 7 млн рублей на развитие инклюзивного образования

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Финансирование поможет создать специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в Минобразе Карелии.
Базовой организацией в Карелии является Петрозаводский педагогический колледж.
На деятельность базовой организации из федерального бюджета предоставляется субсидия. В 2020 году ее размер составит порядка 7 млн рублей.
В заявке на субсидию был сформирован перечень планируемого к закупке специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования для целей инклюзивного профессионального образования.
В 2020 году на средства субсидии планируется продолжить оснащение базовой организации, разрабатывать и приобретать учебно-методические материалы и программное обеспечение, повышать квалификацию педагогов по вопросам инклюзивного профессионального образования.
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