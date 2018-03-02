Карелия частично погасила кредит Сбербанка

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Республика осуществила досрочное частичное погашение кредита ПАО "Сбербанк России" по государственному контракту.
Министерство финансов Карелии сообщает о том, что 27 февраля осуществлено досрочное частичное погашение кредита ПАО "Сбербанк России" по государственному контракту, заключенному в октябре 2015 года, в сумме 100 миллионов рублей.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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