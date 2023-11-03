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Карелия демонстрирует важнейшие достижения на главной выставке страны

Новости. Общество
13:30, 04 Ноября 2023
фото: © правительство Карелии

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На выставке достижений народного хозяйства открылась выставка «Россия».

В Москве на территории ВДНХ открылась выставка-форум «Россия», где представлены все достижения страны за последние годы, пишет «Российская газета». 

Строители, дизайнеры и декораторы смонтировали стенд для экспозиции Карелии, которая представлена на международной выставке-форуме с 4 ноября по 12 апреля 2024 года. 

«Гости смогут прикоснуться к нашим седым валунам, вдохнуть ароматы северного ветра и сосновой хвои, увидеть купола великих Кижей. А цифровая красавица Айно ответит на все вопросы о Карелии! Мы стараемся сделать стенд региона незабываемым, чтобы те, кто еще не был в Карелии, обязательно захотел к нам приехать! — отметил ранее глава республики Артур Парфенчиков. — Посетители выставки наглядно узнают, почему в Карелии комфортно работать, жить и развиваться».

Работа над стендом шла пять месяцев. Республику представят известные всем тренды — петроглифы, ботанические копии живых растений Карелии, купола Преображенской церкви острова Кижи. Также представлен большой видеоряд — карельские пейзажи, водопады.

Для выставки был разработан цифровой аватар «Айно», который будет рассказывать о Карелии. Кроме того, шеф-повар ресторана «Карельская горница» привез в Москву два своих фирменных блюда: похлебку из лося «Хийси» и паштет из онежской ряпушки.

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