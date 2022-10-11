Карелия может стать пилотным регионом по обучению врачей навыкам оказания медпомощи пострадавшим в СВО

Председатель парламента Карелии, секретарь реготделения «Единой России» Элиссан Шандалович рассказал о проекте по подготовке медицинских специалистов для оказания помощи пострадавшим в СВО.

Как сообщил Заслуженный врач Карелии, спикер Законодательного собрания на своей странице «ВКонтакте», проект, организованный карельским региональным отделением «Единой России», стартует 7 ноября на базе Республиканского перинатального центра. Партнером проекта выступила Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова.

«В сегодняшних условиях вопрос подготовки медицинских специалистов для оказания помощи, в том числе в условиях военных действий стал чрезвычайно важным и острым. Одна из причин тому — закрытие в вузах страны военных кафедр. Поэтому, чтобы помощь пострадавшим была действительно эффективной, медработники должны обладать определенным уровнем знаний и умений, пройти специальную подготовку», — написал Элиссан Шандалович, который выступил инициатором проекта.

В течение двух недель, отметил председатель Законодательного собрания, специальное обучение пройдут порядка 50 карельских врачей, в том числе анестезиологи, хирурги, терапевты, организаторы здравоохранения. Многие участники — руководители лечебных учреждений, в том числе из районов республики.

Элиссан Шандалович выразил благодарность заместителю начальника ВМА по учебной работе Руслану Макиеву, декану факультета подготовки и усовершенствования гражданских врачей Вячеславу Попову, а также министру здравоохранения Карелии Михаилу Охлопкову и заместителю главы республики Игорю Корсакову за поддержку и участие в этом важном проекте, к которому, уверен парламентарий, присоединятся и другие регионы страны.