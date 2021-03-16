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Карелия на 19 месте по качеству образования

Новости. Общество
10:20, 17 Марта 2021
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
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Рособрнадзор оценивал результаты обучения школьников, практикоориентированность школьного образования и управление системой школьного образования.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала первый в стране рейтинг школьного образования. Карелия заработала чуть больше 60 баллов по трем основным критериям работы учреждений региона.

Рособрнадзор оценивал результаты обучения школьников, практикоориентированность школьного образования и управление системой школьного образования.

Больше всего регион получил баллов за объективность оценочных процедур – 97,3, достижение минимального уровня подготовки – 86,7 и за использование компьютеров – 82,7.

Худшие оценки ведомством выставлены за достижение высокого уровня подготовки – 3,7, эффективность механизмов управления качеством образования – 29,0, функциональная грамотность – 45,2.

В совокупности за 12 показателей Карелия получила 62,5 балла, разделив 19 место с Кировской областью.

На первом месте рейтинга - Санкт-Петербург, который обогнал Москву на одну десятую балла – столицы получили 92,1 и 91,0 баллов соответственно. На третьем месте - Ленинградская область с 77,1 балла. В аутсайдерах - Республики Чечня, Дагестан и Ингушетия.

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Комментарии

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David .
2021-03-17 10:33:55
Среди Африканских стран? :)
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