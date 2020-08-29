Карелия не смогла освоить деньги, выделенные на нацпроекты

В первый год реализации национальных проектов Карелия не смогла освоить почти миллиард рублей из выделенной на эти цели суммы.

Контрольно-счетная палата Карелии обнародовала на своем официальном сайте заключение о результатах мониторинга и контроля разработки и реализации на территории республики национальных проектов в 2019 году. Речь идет о общегосударственных проектах, принятых руководством страны и направленных на обеспечение ее экономического роста, создание комфортной среды для жизни и развитие человеческого капитала. На эти цели из федерального бюджета выделены триллионы рублей, а прошлый год стал первым годом воплощения амбициозных планов, заявленных Кремлем. Но, судя по отчету, опубликованному Контрольно-счетной палатой Карелии, республика оказалась не готова к выполнению столь масштабных задач.

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