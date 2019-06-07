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Новости. Политика
12:09, 07 Июня 2019
фото: ТАСC / Петр Ковалев

Карелия не вошла в топ-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата

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В рамках работы ПМЭФ состоялась презентация Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах РФ. Политолог Олег Реут отметил, что Карелия не вошла в число лидеров роста.

Сегодня в рамках работы Петербургского международного экономического форума состоялась презентация Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации.

Стагнация Карелии в улучшении условий ведения бизнеса и ставшее уже хроническим отсутствие республики "на хороших позициях" свидетельствует, что в последние годы работа по улучшению оцениваемых АСИ показателей была недостаточно активной. За два с половиной года в республике сменились пять руководителей профильного органа исполнительной власти – министерства экономического развития и промышленности. 

Ещё одним моментом, который стоит выделить в качестве определяющего при работе региональной управленческой команды по совершенствованию так называемых "целевых моделей АСИ", стала смена руководства Корпорации развития Карелии. Юрий Савельев был уволен с поста гендиректора три месяца назад, но, как ни странно, никаких заметных положительных изменений в работе корпорации не произошло.

К сожалению, даже по отдельным направлениям Карелия не может приблизиться к регионам-лидерам.

Полный текст читайте здесь. 

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Комментарии

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кир
2019-06-07 12:44:03
У полудиких этого климата инвестиционного не может быть по определению. Не дошли до него ни законами, ни наказаниями. А другого они не понимают. :)
Изя
2019-06-07 12:38:21
Добавить к выступлению О. Реута нечего . Всех , вместе с ним , в отставку )))) :)
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