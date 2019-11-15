Карелия недополучает деньги из Москвы, заявили в парламенте

В карельском парламенте сообщили о необходимости пересмотра методики распределения регионам субвенции из федерального фонда медицинского страхования.

В парламенте Карелии сообщают, что на данный момент методика не учитывает специфику регионов, используя усредненный вариант рассчетов. Такая система в итоге приводит к тому, что регион может недополучить денежные средства.

"Сейчас схема расчетов не учитывает климатические и географические особенности северных регионов. При определении объемов дотации применяется усредненный подход, что в итоге влияет на размер заработной платы и районные надбавки за стаж для медицинских работников. В результате складывается ситуация, когда регионы, в том числе и Карелия, недополучают средства", - пояснил спикер карельского парламента Элиссан Шандалович.

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