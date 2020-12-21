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"Карелия оказалась среди тех регионов, где действия властей были самыми неэффективными"

Новости. Политика
12:40, 22 Декабря 2020
фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"
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Карельский политолог Олег Реут считает, что большинство российских губернаторов не справилось с тестом на способность управлять региональными процессами в период эпидемии коронавируса.

Карелия оказалась среди тех российских регионов, где действия властей по борьбе с коронавирусной инфекцией были самыми неэффективными. Об этом заявил карельский политолог Олег Реут, комментируя по просьбе "Столицы на Онего" управленческие решения, принятые в республике в период эпидемии ковида.     

"Я думаю, у этой истории две стороны, – сказал Олег Реут. – Первая связана со структурой экономики: если бы структура региональной экономики была устойчивой, адаптивной, действительно, современной, то такие шоки, как ограничения, связанные с коронавирусной пандемией, на ней сказались бы в минимальной степени. Но экономика в Карелии остается сырьевой, заточенной на экспорт, не инновационной, не высокотехнологичной, и поэтому то, что произошло, в целом, с российской экономикой, с мировой экономикой сказалось на состоянии экономической системы в республике крайне неблагоприятно. Действия карельских властей при этом нужно разделить на весенний период, когда все закрывалось, и это объяснялось необходимостью подготовить коечный фонд и выдержать пиковые нагрузки на региональную систему здравоохранения, и на осенний период. Но то, что мы наблюдали по показателям заболевших и выздоровевших весной, ни в какое сравнение не идет со второй волной коронавируса. Следовательно, ответ, я думаю, очевиден для всех: действия республиканских властей в весенний период были ошибочны, контрпродуктивны и совершенно неэффективны. Был важный летний период, когда можно было подготовиться ко второй волне, однако этого тоже сделано не было, а когда наступила осень, показатели заболеваемости оказались крайне высокими, и теперь уже страх неблагоприятного развития ситуации в экономике связывает руки властям от принятия более действенных противоэпидемических мер".  

Как отметил политолог, республиканские власти были в значительной степени самостоятельны в принятии таких мер, поскольку федеральный центр предпочел уклониться от ответственности и передать полномочия губернаторам.

"Это был для них своеобразный тест на способность управлять региональными процессами. Подавляющее большинство губернаторов с этим не справилось. То, как они стали губернаторами, то, как они работали губернаторами, просто не позволило им быть эффективными управленцами в тот период, когда от них потребовались неординарные действия, – заявил Олег Реут. – Карелия как раз оказалась среди тех регионов, где действия властей были самыми неэффективными. Такую оценку республике дал федеральный центр – и Минздрав России, и Роспотребнадзор".

Читайте полностью в статье "Властям помогает апатия".  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Valentina Vonti
2020-12-22 13:33:27
Спящая Республика Карелия .
миша
2020-12-22 13:33:27
Ну какая может быть эффективность работы, когда кадры собирают со всей страны, причем неспецов. Свои то лучше бы все разрулили.
однозначно
2020-12-22 13:32:31
Этот болтолог тоже будет исполнять наши указания. Мы здесь власть. Ухмылочка с личика сразу сползет
миша
2020-12-22 13:39:52
Слушай власть, вот теперь отчитывайся, чего так работаешь фигово.
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