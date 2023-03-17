Карелия оказалась в верхней части рейтинга регионов России по уровню зарплат

Самую высокую среднюю зарплату в Карелии платят в сфере добычи металлических руд.

Уровень среднемесячных заработков там составляет 91 тыс. рублей.

Такие данные опубликованы в рейтинге регионов России, составленном агентством РИА Новости.

В исследовании рассмотрены зарплаты в тех сферах деятельности, где занято не менее 2% работников. В рейтинге представлены топ-3 по зарплатам отрасли для каждого региона.



Согласно результатам исследования, среди 85 проанализированных регионов в 21 самые высокие зарплаты фиксируются в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых. В основном хорошие оклады отмечаются в добыче нефти и газа, однако зачастую хорошими зарплатами также могут похвастаться те, кто добывает драгоценные металлы, металлические руды или уголь и некоторые другие полезные ископаемые.

Благодаря высокому уровню зарплаты в сфере добычи металлических руд Карели заняла 23 место в рейтинге регионов России.