Карелия опять провалила программу расселения аварийного жилья

Фонд содействия реформированию ЖКХ отказал нашей республике в финансовой поддержке из-за срыва сроков заключения договоров, обеспечивающих расселение аварийного жилищного фонда.

По результатам рассмотрения годовой отчетности субъектов РФ за прошлый год Фонд ЖКХ "заморозил" около 400 миллионов рублей, которые выделялись Карелии на программу расселения аварийного жилья в 2019-2020 годах.

"В отношении Республики Карелия принято решение о приостановке предоставления финансовой поддержки Фонда. Регионом до 31 декабря 2019 года не обеспечено заключение договоров, исполнение которых позволит обеспечить расселение не менее 90% общей площади аварийного жилищного фонда, предусмотренной этапом 2019-2020 годов программы переселения. В Республике Карелия фактически заключенными по состоянию на 31 декабря 2019 года договорами обеспечивается расселение 46,89% от общей площади аварийного жилищного фонда, предусмотренной к расселению этапом 2019 – 2020 годов программы переселения. Предоставление финансовой поддержки приостановлено на сумму, на которую не заключены указанные контракты, в размере 387,73 млн. рублей до устранения выявленных нарушений", - говорится в сообщении Фонда содействия реформированию ЖКХ", - сообщается на сайте Фонда.

При этом Карелия наряду с Хакасией, Чеченской Республикой, Камчатским и Пермским краем, Волгоградской, Новгородской и Тюменской областями, отчитавшимися в Фонде ЖКХ, выполнила целевые показатели реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2017 года. Это касается общей площади, подлежащей расселению, и количества людей, которых переселят из "аварийки".

Напомним, региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы была в Карелии сорвана. По сообщению прокуратуры, срыв срока реализации программы во многом был обусловлен бездействием органов исполнительной власти республики и подведомственного им управлению капитального строительства.

Нынешнюю программу расселения аварийных домов, действующую в Карелии до 2025 года, власти республики рассчитывали выполнить до 2023 года.