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Карелия остается популярным направлением отдыха для туристов, несмотря на пожары

Новости. Общество
11:55, 22 Июля 2021
фото: Столица на Онего

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, куда туристы едут отдыхать в августе.

По данным сервиса, Карелия вошла в топ-10 направлений для отдыха в августе. Республика заняла седьмую строчку в рейтинге, но вышла на первое место по стоимости отдыха.

Крым, Краснодарский край и Гагрский район в Абхазии составили топ-3 самых популярных направлений для отдыха на Черноморском побережье в завершающий месяц лета. Также россияне в августе отправляются в путешествие в Ленинградскую, Ростовскую, Московскую и Тверскую области, Ставропольский край и Татарстан.

По статистике Tvil.ru, туристы бронируют отдых в августе от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,7 до 6,7 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть на Ставрополье (в среднем 1 726 рублей за ночь), дороже – в Карелии (6 675 рублей). В Евпатории отдых обойдется в 3 181 рубль за ночь, а в Сочи -  в 2 796 рублей.

Средний чек на семью из трёх человек составляет до 30 тысяч рублей в сутки. Туристы чаще всего бронируют отели и гостиницы на август (78%) и квартиры (15%), реже — дома (6%).

Август — завершающий месяц летних каникул, поэтому около 40% семей приезжают с детьми в этом месяце, что отдохнуть у моря. Однако 27% туристов предпочитают отдыхать в августе вдвоём. Ещё 18% — женщины с детьми и 10% — компаниями.

Ранее сообщалось, Петрозаводск и Лахденпохья попали в топ-10 направлений для отдыха в экокоттеджах летом.

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