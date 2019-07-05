Карелия перевыполнила обязательства по снижению долговой нагрузки на бюджет

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Объем государственного долга Республики Карелия по состоянию на 1 июля 2019 года составил 16,2 млрд рублей, снизившись до уровня 2014 года.
По сравнению с началом текущего года госдолг республики сократился на 22%.
Также в Минфине отметили перевыполнение обязательств по снижению долговой нагрузки на бюджет. По соглашению с Минфином России размер госдолга не должен превышать собственные доходы республиканской казны. По состоянию на 1 июля размер госдолга Карелии почти в два раза меньше объема доходов.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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