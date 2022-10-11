Карелия получила дополнительно 14 млн рублей на выплаты «земским докторам»

Правительство России дополнительно выделило нашему региону 14 млн рублей по программе «Земский доктор», сообщил глава Минздрава Карелии.

Глава республики Артур Парфенчиков и региональный Минздрав обратились в российское правительство с просьбой выделить Карелии дополнительно 14 млн рублей по программе «Земский доктор».



Соответствующее распоряжение правительства РФ было подписано, средства республика получила. Это позволит предоставить выплаты ещё 14 специалистам, уже прибывшим в Карелию.



Всего в этом году по программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в регион приехали работать 37 специалистов.