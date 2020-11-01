Карелия получит более 23 миллионов рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом

Средства выделены из федерального бюджета.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение федерального правительства о выделении регионам бюджетных средств на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией. Общая сумма ассигнований, предумотренных на эти цели, составляет свыше 5 миллиардов рублей.

Карелия из выделенной суммы получит более 23 миллионов. Как пояснили в правительстве РФ, распоряжение касается тех пациентов, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.