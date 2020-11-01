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Карелия получит более 23 миллионов рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом

Новости. Общество
12:19, 02 Ноября 2020
фото: © Столица на Онего
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Средства выделены из федерального бюджета.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение федерального правительства о выделении регионам бюджетных средств на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией. Общая сумма ассигнований, предумотренных на эти цели, составляет свыше 5 миллиардов рублей.

Карелия из выделенной суммы получит более 23 миллионов. Как пояснили в правительстве РФ, распоряжение касается тех пациентов, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

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Комментарии

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Бездельник
2020-11-02 13:38:14
Если разделить на количество жителей Карелии, то на каждого выйдет примерно по 37 рублей. :)
User
2020-11-02 13:07:46
И где же амбулаторным больным выдают бесплатный Арбидол?
Гость
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