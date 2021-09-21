Карелия попала в пятерку самых привлекательных туристических направлений России

Туристы отдали Карелии четвертое место по привлекательности направлений, впереди лишь Крым, озеро Байкал и Камчатка.
Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и определил, какие направления в России стали самыми притягательными у туристов в 2021 году.
Крым – самое желанное направление, которые притягивает более 40% туристов. На втором месте – озеро Байкал – 17%. «Бронзу» в рейтинге самых завлекательных направлений получил Камчатский край – 11%.
Десять самых привлекательных направлений России:
1.Крым, 40%
2.Озеро Байкал, 17%
3.Камчатский край, 11%
4.Карелия, 9%
5.Алтайский край, 8%
6.Калининградская область, 5%
7.Териберка (Мурманская область), 4%
8.Северная Осетия, 3%
9.Адыгея, 1.3%
10.Башкортостан, 1.3%
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