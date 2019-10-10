Карелия попала в список примеров криворукости дорожников

"Черная дыра Кеми" вошла в топ примеров, как в России дураки ремонтируют дороги.

"Life" опубликовал 7 последних примеров криворукости дорожников из российских регионов и столицы. Среди них фигурирует город Кемь, где местные жители составили петицию, в которой просят вернуть украденные дороги.

"Им сделали ремонт. Но лучше бы не трогали, потому что от дорог не осталось ничего. Вымытый гравий, ямы и пробки. Местные власти признали, что ремонт провален, но переделать до зимы вряд ли успеют", - пишет "Life".

Вчера в Минтрансе республики сообщили, что аукцион, в ходе которого будет определена подрядная организация для завершения ремонта трех кемских магистралей, состоится 14 октября. Восстановление асфальтобетонного покрытия на улицах Ленина, Энергетиков и Пролетарском проспекте начнется сразу же после аукциона, как только позволят погодные условия.

Так же в топе ужасных дорог есть странные решения по ремонту тротуара в центре Москвы, где выступы под столб перегораживают половину полосы, и бордюры, которые попросту выпирают острым углом на проезжую часть и царапают машины.

В списке фигурирует и удивительный ремонт на улице Халтурина в Мурманске. Там асфальт мыло через три дня, вылезли мелкие ямы и трещины.

"Показательный пример стратегического подхода к ремонту дорог из Омска. В конце августа на улице Вавилова дорожники обозначили колдобину, воткнув в неё старое кресло. Все думали, после этого починят яму, но её оставили — дорожники лишь заменили кресло на автомобильные шины", - пишет "Life".