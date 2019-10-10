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Новости. Общество
11:14, 10 Октября 2019
фото: © Макс Б. / vk.com/dtpptz

Карелия попала в список примеров криворукости дорожников

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"Черная дыра Кеми" вошла в топ примеров, как в России дураки ремонтируют дороги.

"Life" опубликовал 7 последних примеров криворукости дорожников из российских регионов и столицы. Среди них фигурирует город Кемь, где местные жители составили петицию, в которой просят вернуть украденные дороги.

"Им сделали ремонт. Но лучше бы не трогали, потому что от дорог не осталось ничего. Вымытый гравий, ямы и пробки. Местные власти признали, что ремонт провален, но переделать до зимы вряд ли успеют", - пишет "Life".

Вчера в Минтрансе республики сообщили, что аукцион, в ходе которого будет определена подрядная организация для завершения ремонта трех кемских магистралей, состоится 14 октября. Восстановление асфальтобетонного покрытия на улицах Ленина, Энергетиков и Пролетарском проспекте начнется сразу же после аукциона, как только позволят погодные условия.

Так же в топе ужасных дорог есть странные решения по ремонту тротуара в центре Москвы, где выступы под столб перегораживают половину полосы, и бордюры, которые попросту выпирают острым углом на проезжую часть и царапают машины.

В списке фигурирует и удивительный ремонт на улице Халтурина в Мурманске. Там асфальт мыло через три дня, вылезли мелкие ямы и трещины.

"Показательный пример стратегического подхода к ремонту дорог из Омска. В конце августа на улице Вавилова дорожники обозначили колдобину, воткнув в неё старое кресло. Все думали, после этого починят яму, но её оставили — дорожники лишь заменили кресло на автомобильные шины", - пишет "Life".

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Комментарии

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Juniper59
2019-10-10 11:30:47
Ну, в Мурманске, судя по фото, ФАМ, а не асфальт.
zanoza
2019-10-10 11:27:27
Налицо не только криворукость дорожников ,но и головотяпство чиновников из Минтранса. Одни не сделали, другие не проконтролировали как следует, вот и результат!
кир
2019-10-10 11:24:24
Почему у наших людей руки не оттуда растут, чем у зарубежных?
Беня
2019-10-10 11:56:29
кир, я дело не в руках. Дело в берегах. Одни их видят, вторые - нет. А вот почему такая фигня - это настолько пространная тебя, шо тьфу на нее. :)
User
2019-10-10 11:48:15
кир, потому что зарубежных людей с пеленок учат честно работать, а наших гордиться величием и духовными скрепами.
Fit G
2019-10-10 12:53:54
User, значит всё-таки и общество, и чиновники не заточены на честную работу? Может перестанем на зеркало пинать (чиновников) коли рожа кривая.
Зарубежные люди (с) находятся под жёстким контролем своего государства, такой режим вы называете полицейским. Вы хотите жить, как за рубежом, а работать, как за рубежом вас не заставить.
кир
2019-10-10 12:01:59
User, вдогонку. Почему у нас дают списать товарищу контрольную работу в школе, а за рубежом нет?
кир
2019-10-10 11:58:30
User, интересная мысль.
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