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Новости. Общество
14:22, 09 Октября 2019
фото: © Макс Б. / vk.com/dtpptz

Власти Карелии пообещали доделать дороги в Кеми, где люди подняли "бунт"

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Аукцион, в ходе которого будет определена подрядная организация для завершения ремонта трех кемских магистралей, состоится 14 октября, сообщили в Минтрансе Карелии.

Восстановление асфальтобетонного покрытия на улицах Ленина, Энергетиков и Пролетарском проспекте начнется сразу же после аукциона, как только позволят погодные условия.

Подрядчик – ООО "Севердорстрой" – отфрезеровал старое покрытие, после чего прекратил работы. В настоящее время муниципальный контракт с этой организацией расторгнут.

Ремонтные работы в Кеми начнутся сразу же после определения нового подрядчика. Асфальтобетонное покрытие будет восстановлено в этом сезоне с соблюдением всех необходимых технологических условий в максимальном объеме.

Напомним, горожане начали сбор подписей под петицией в адрес Минтранса России.

"Жители Кеми задаются вопросом: за что они платят налоги? По всему городу участками снят асфальт. Движение в городе практически парализовано. Оставлять дороги в таком состоянии на зиму нельзя. С каждым днём ситуация на дорогах ухудшается", – пишут в петиции.

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Комментарии

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Изя
2019-10-09 14:34:25
ДААААААуж , Хоть Киндинов молодец , отреагировал быстро , может и " бунт" загасил )))) Радует питерец , в отличии от приставов , бурятов и якута :)
pupsik
2019-10-09 14:33:13
"Ремонтные работы в Кеми начнутся сразу же после определения нового подрядчика. Асфальтобетонное покрытие будет восстановлено в этом сезоне с соблюдением всех необходимых технологических условий в максимальном объеме." Уверены?
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