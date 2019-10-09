Власти Карелии пообещали доделать дороги в Кеми, где люди подняли "бунт"

Аукцион, в ходе которого будет определена подрядная организация для завершения ремонта трех кемских магистралей, состоится 14 октября, сообщили в Минтрансе Карелии.

Восстановление асфальтобетонного покрытия на улицах Ленина, Энергетиков и Пролетарском проспекте начнется сразу же после аукциона, как только позволят погодные условия.

Подрядчик – ООО "Севердорстрой" – отфрезеровал старое покрытие, после чего прекратил работы. В настоящее время муниципальный контракт с этой организацией расторгнут.

Ремонтные работы в Кеми начнутся сразу же после определения нового подрядчика. Асфальтобетонное покрытие будет восстановлено в этом сезоне с соблюдением всех необходимых технологических условий в максимальном объеме.

Напомним, горожане начали сбор подписей под петицией в адрес Минтранса России.

"Жители Кеми задаются вопросом: за что они платят налоги? По всему городу участками снят асфальт. Движение в городе практически парализовано. Оставлять дороги в таком состоянии на зиму нельзя. С каждым днём ситуация на дорогах ухудшается", – пишут в петиции.