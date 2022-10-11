Карелия попала в топ-10 регионов для отпуска мечты россиян

ВЦИОМ выяснил, где хотели бы отдохнуть россияне в этом году.

Почти треть россиян (29%) выбрали бы Байкал для путешествия и отдыха в России в этом году, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет РИА Новости.

На втором месте по популярности у россиян оказался Крым — его бы выбрал 21% опрошенных. Еще 19% сказали, что поехали бы на Алтай. Чуть менее популярным оказался Санкт-Петербург — там отдых хотели бы провести в этом году 15% опрошенных. В Красной поляне или на Камчатке — 14%.

За Карелию свой голос отдали 11% респондентов. Дальний Восток или Краснодар для отпуска выбрали 8% опрошенных, Калининград или Алтайский край — 6%, а Кавказ и Дагестан — 5%.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проходил 9 сентября среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам.

Ранее сообщалось, РЖД предлагает туристам посмотреть на величие Карелии за 145 тысяч рублей.