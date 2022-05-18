Карелия попала в топ-3 направлений в России с идеальным климатом для отдыха

Туристы включили Карелию в число регионов с идеальным климатом для отдыха, показал опрос.

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, в каком регионе России для них самых идеальный климат для отдыха. Карелия заняла третью строчку в топ-10.

Для более половины россиян идеально для восстановления сил и перезагрузки подходит климат крымских курортов. Ещё 28% путешественников отдают предпочтение климату Краснодарского края. А вот 7% соотечественникам по душе климат севера России — они с удовольствием отдыхают в Карелии.

В число популярных направлений с идеальным климатом вошли также Алтай, Московская область, Ленинградская область, Сибирь, Мурманская область и Татарстан.

Ранее город в Приладожье Карелии стал самым дорогим из популярных направлений для отдыха летом.