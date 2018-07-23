Карелия попала в топ-5 регионов СЗФО по номинальной зарплате населения

Средняя номинальная начисленная заработная плата за май 2018 года в Карелии составила 39421 рубль 30 копеек и увеличилась по сравнению с маем 2017 года на 10,5% сообщает Карелиястат.

По этому показателю Карелия традиционно опережает многие регионы Северо-Западного федерального округа.

В 2017 году Карелия заняла пятое место в СЗФО по размеру средней номинальной начисленной зарплаты.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".