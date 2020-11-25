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Карелия попала в топ-6 самых притягательных направлений года

Новости. Общество
17:40, 26 Ноября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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По оценке туристов, это направления, куда хочется непременно вернуться, где природу не испортит никакая инфраструктура.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил топ 6 самых притягательных направлений 2020. Ими стали Калининград, Крым, Мурманская область, Карелия, Алтай и Кавказские Минеральные Воды.

По оценке туристов, это направления, куда хочется непременно вернуться, где природу не испортит никакая инфраструктура. Немаловажно, что по данным направлениям спрос гораздо превышает предложение.

Для составления рейтинга было исследовано 1500 тыс. отзывов туристов, при анализе учитывались следующие параметры:

1) По направлениям рейтинга больше всего положительных отзывов и недостатки инфраструктуры часто компенсируются красотами природы;

2) В отзывах именно по этим направлениям отмечается больше всего природных и исторических мест, мест силы и древнего культа, что притягивает особенно современных путешественников, блогеров и инфлюенсеров;

3) Туристы хотят непременно вернуться, отмечают это в отзывах;

4) Чаще делятся в Инстаграме впечатлениями об этих направлениях.

5) Присутствует культура или климатические зоны, непохожие на типичные города России. Так в Калининграде "европейский шарм", в Карелии и Мурманской области - настоящая тундра и просто космическая природа Алтая притягивает толпы туристов с целью очищения души и тела.

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Комментарии

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бюджет
2020-11-26 17:48:56
Попомните мои слова: чем больше засер озер от форели, тем меньше туристов!
Гость
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