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Карелия попала в топ-регионов, где чаще всего болеют дети

Новости. Общество
09:54, 09 Июля 2020
фото: © Fotolia
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Карелия заняла третье место среди регионов по числу заболеваний у детей.

Чаще всего в России в 2019 году болели дети до 14 лет в Ненецком автономном округе, Карелии и Архангельской области, реже всего — в Чечне, Кабардино-Балкарии и Туве, пишут "РИА Новости" со ссылкой на данные статистического сборника Минздрава России.

"Всего болезней на 100 тысяч детского населения: Ненецкий автономный округ — 344 737,1, Республика Карелия — 340 476, Архангельская область — 337 987", — говорится в сборнике.

Самая низкая заболеваемость среди детей отмечается в Чечне, где показатель на 100 тысяч населения равен 59 053,5, Кабардино-Балкарии — 115 297,7 и в Туве — 121 807,9.

Всего в 2019 году у детей до 14 лет было зарегистрировано почти 57 миллионов заболеваний, что чуть меньше, чем годом ранее, уточняется в сборнике.

При этом за последние пять лет число выявленных болезней у детей до 14 лет сократилось на 3 миллиона, заболеваемость из расчета на 100 тысяч детского населения снизилась с 222 926,2 в 2014 году до 219 956,3 в 2019, следует из статистических данных Минздрава.

Ранее сообщалось, в Карелии продолжается модернизация детского здравоохранения.

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Комментарии

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кир
2020-07-09 12:09:10
Пить водки надо меньше и детьми заниматься.
Бриг
2020-07-09 10:09:37
Так медицины в регионе реальной нет , одна фикция , вот и итог .
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