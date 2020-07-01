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Карелия попросила у федерального центра 188 млн рублей на увеличение зарплаты лесничих

Новости. Общество
09:28, 02 Июля 2020
фото: © Александр Колбасов/ТАСС
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Власти Карелии попросили у Москвы дополнительную субвенцию на двоекратное увеличение зарплаты лесничих.

Об этом ТАСС сообщил министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин.

"В этом году, когда мы формировали предложения в бюджет 2021 года, мы заложили эти суммы в соответствии с методикой. Увеличение мы попросили значительное, практически на 200 млн рублей, для того чтобы поднять уровень заработной платы. Потому что мы закупаем технику, обновляем материально-технические базы, восстанавливаем лесничества, но если не будет людей, которые буду работать с техникой, все остальное бессмысленно", - сказал собеседник агентства.

На сегодняшний день средняя зарплата инспектора лесного контроля и пожарного надзора в регионе немного превышает 20 тыс. рублей. По мнению властей, это один из основных факторов, почему в республике при штатной численности лесной охраны в 809 единиц в реальности заняты на них только 642 человека. При этом, по оценке министерства, оптимальным для такого лесного региона, как Карелия, стало бы доведение штатного расписания до 1 663 единиц.

"Мы ставим планку, чтобы средняя зарплата по лесохозяйственной отрасли была в пределах 40 тыс. рублей в месяц. Объективно для жителей сельской местности работа за такие деньги должна быть востребована. Сейчас средняя зарплата находится в районе 24 тыс. рублей", - пояснил Щепин. Министр также отметил, что зарплата в государственных подведомственных учреждениях должна быть конкурентной, ведь в Карелии практически 70% леса находится в аренде, а также развит лесоперерабатывающий комплекс, предлагающий специалистам более комфортные и выгодные условия работы, пишет ТАСС.

Напомним, комитет СФ недавно подготовил аналитический материал, где представлена динамика численности лесных инспекторов в каждом регионе с начала нынешнего года. Анализ данных показал, что поставленная верхней палатой парламента задача – увеличение численности государственных лесных инспекторов до нормативной – остается проблемой для многих субъектов РФ. На данный момент в среднем штатная численность составляет 23720 сотрудников вместо нормативной в 40217 человек.

Самый большой дефицит лесничих в Бурятии, где не хватает до нормы 2 415 человек. В Кировской области необходимо увеличить численность лесных инспекторов на 1989 человек, а в Ленинградской – на 1396. Среди проблемных регионов также Брянская, Челябинская, Тюменская, Амурская области и Карелия.

"Чтобы исправить кадровую ситуацию, а в итоге и повысить эффективность лесной отрасли, проблему нехватки лесных инспекторов нужно решать комплексно", – считает сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

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