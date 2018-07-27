Карелия потратит более 20 млн резервных средств в надежде получить 2 млрд рублей из Москвы

Министерство финансов Карелии утвердило дополнительное распределение резервных средств регионального бюджета.

Так, на 2019 год выделено 17,9 млн рублей для завершения работ по подготовке проектной документации строительств дома-интерната на 200 мест в Костомукше, зданий общеобразовательных организаций в Петрозаводске и Кеми.

Кроме того, для обеспечения софинансирования федеральных программ "Развитие культуры" и "Развитие физической культуры и спорта" в 2018 году дополнительно будет выделено 3,7 млн рублей. Эти деньги пойдут на создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах РФ с численностью населения до 500 тысяч человек и завершения I этапа реконструкции универсальной загородной учебно-тренировочной базы в местечке Ялгуба.

"Принятие распоряжений позволит дополнительно привлечь в республику федеральные средства в объеме более 2 млрд. рублей", - отмечается в сообщении Минфина.