890x80
Реклама
Достойной альтернативы на предстоящих выборах действующему главе Карелии не предвидится?
08.06.2022 11:20
Как развить креативное мышление?
16.06.2022 11:25
Специалисты проверили пляжи Петрозаводска и вынесли свой вердикт
Сегодня 07:40

Совет Федерации поддержал инициативу из Карелии по срокам проведения геологоразведки в Арктике

Новости. Общество
18:40, 22 Июня 2022
фото: © Совет Федерации

Новости партнеров

СовФед одобрил законопроект, позволяющий увеличить с 5 до 7 лет срок предоставления на территории Карелии и Мурманской области участков недр для проведения геологического изучения, сообщил сенатор Игорь Зубарев.

На пленарном заседании Совета Федерации 22 июня сенаторы поддержали законопроект о внесении изменений в закон «О недрах». Он касается изменения сроков предоставления на территории арктических районов Карелии и Мурманской области участков для проведения геологического изучения. Авторы законопроекта, сенаторы Игорь Зубарев и Константин Долгов, предложили выделять участки для геологоразведки не на 5, а на 7 лет.

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев напомнил, инициатива о включении 6 районов Карелии, отнесенных к сухопутным территориям Арктической зоны, в перечень субъектов РФ, где разрешается предоставление в пользование участков недр для проведения работ по геологическому изучению на срок до 7 лет, была подготовлена Законодательным собранием республики в 2021 году. Проблема состоит в том, что сложные климатические условия Беломорского, Калевальского, Кемского, Лоухского, Сегежского районов и Костомукшского городского округа не позволяют выполнить за 5 лет весь объем работ по геологоразведке. Снежный покров высотой до 80 см здесь держится с ноября до начала мая, а глубина промерзания грунтов достигает 1,3 м.

«Так, на 1 января 2021 года на территории Карелии было предоставлено 22 лицензии на геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых. И по большинству лицензий отмечается отставание по срокам выполнения работ. А это в свою очередь является причиной снижения инвестиционной привлекательности геологоразведочных работ на арктических территориях», — рассказал парламентарий.

В Совете Федерации выяснили, что такие же проблемы испытывает и Мурманская область. Из-за сложных климатических условий в регионе также регистрируется отставание по срокам по лицензиям на геологическое изучение месторождений. В итоге Мурманская область вместе с Карелией стали добиваться внесения изменений в федеральный закон «О недрах».

«Нам удалось найти поддержку в профильных министерствах и у коллег в Государственной Думе и Совете Федерации. Низкая экономическая освоенность территорий, входящих в Арктическую зону, сегодня никого не устраивает. Мы понимаем, что инвесторы несут дополнительные расходы на транспортировку грузов и персонала, разработку и применение технических и технологических решений, позволяющих выполнять работы в суровых природно-климатических условиях. Поэтому нужно убирать препоны для развития Арктики, помогая бизнесу. Уверен, что принятие нашего закона позволит более эффективно проводить геологическое изучение, поиски и оценку месторождений полезных ископаемых на территории арктических районов Карелии и Мурманской области», — отметил Игорь Зубарев.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.06.2022, 09:00
Появились разъяснения, как получить часть пенсии раньше наступления пенсионного возраста
20.06.2022, 13:50
Девочка погибла на базе отдыха для трудных подростков в Карелии
21.06.2022, 11:52
Россия сохраняет ограничения на въезд в Финляндию
16.06.2022, 09:36
Новый завод построят под Петрозаводском
20.06.2022, 11:06
Организаторы празднования Дня города в Петрозаводске допускают отмену ряда мероприятий из-за погоды
18.06.2022, 17:59
Автомобиль насмерть сбил 45-летнего мужчину на оживленной дороге в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 16:00
Обществоведение
Почему в «маршрутках» Петрозаводска списывают лишние деньги с банковских карт?
В столице Карелии пассажиры маршрутных автобусов, оплачивающие проезд банковскими картами с помощью терминала, обнаружили списания выше стоимости билета.
Хотите строить? Идите лесом!
Сегодня 15:13
Успешный старт: в Петрозаводске благоустраивают скверы и парки
21.06.2022 13:00
Итоги экономического форума в Петербурге: самое важное для Карелии
20.06.2022 17:01
«Мы обычные люди среднего достатка»
17.06.2022 09:06
Вся аналитика

Чтиво

20.06.2022 10:08
Личное мнение
«Половину пенсии трачу на ремонт машины»
Ямы, рытвины, колдобины: так коротко, тремя словами можно охарактеризовать дороги в Пряжинском районе.
Элиссан Шандалович поздравил карельских медицинских работников с профессиональным праздником
17.06.2022 15:09
Не время экономить
08.06.2022 11:33
архив чтиво

Медиа

Весенняя ярмарка 2022 на улице Инженерной в Петрозаводске
27.05.2022 11:19
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.