Совет Федерации поддержал инициативу из Карелии по срокам проведения геологоразведки в Арктике

СовФед одобрил законопроект, позволяющий увеличить с 5 до 7 лет срок предоставления на территории Карелии и Мурманской области участков недр для проведения геологического изучения, сообщил сенатор Игорь Зубарев.

На пленарном заседании Совета Федерации 22 июня сенаторы поддержали законопроект о внесении изменений в закон «О недрах». Он касается изменения сроков предоставления на территории арктических районов Карелии и Мурманской области участков для проведения геологического изучения. Авторы законопроекта, сенаторы Игорь Зубарев и Константин Долгов, предложили выделять участки для геологоразведки не на 5, а на 7 лет.

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев напомнил, инициатива о включении 6 районов Карелии, отнесенных к сухопутным территориям Арктической зоны, в перечень субъектов РФ, где разрешается предоставление в пользование участков недр для проведения работ по геологическому изучению на срок до 7 лет, была подготовлена Законодательным собранием республики в 2021 году. Проблема состоит в том, что сложные климатические условия Беломорского, Калевальского, Кемского, Лоухского, Сегежского районов и Костомукшского городского округа не позволяют выполнить за 5 лет весь объем работ по геологоразведке. Снежный покров высотой до 80 см здесь держится с ноября до начала мая, а глубина промерзания грунтов достигает 1,3 м.

«Так, на 1 января 2021 года на территории Карелии было предоставлено 22 лицензии на геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых. И по большинству лицензий отмечается отставание по срокам выполнения работ. А это в свою очередь является причиной снижения инвестиционной привлекательности геологоразведочных работ на арктических территориях», — рассказал парламентарий.

В Совете Федерации выяснили, что такие же проблемы испытывает и Мурманская область. Из-за сложных климатических условий в регионе также регистрируется отставание по срокам по лицензиям на геологическое изучение месторождений. В итоге Мурманская область вместе с Карелией стали добиваться внесения изменений в федеральный закон «О недрах».

«Нам удалось найти поддержку в профильных министерствах и у коллег в Государственной Думе и Совете Федерации. Низкая экономическая освоенность территорий, входящих в Арктическую зону, сегодня никого не устраивает. Мы понимаем, что инвесторы несут дополнительные расходы на транспортировку грузов и персонала, разработку и применение технических и технологических решений, позволяющих выполнять работы в суровых природно-климатических условиях. Поэтому нужно убирать препоны для развития Арктики, помогая бизнесу. Уверен, что принятие нашего закона позволит более эффективно проводить геологическое изучение, поиски и оценку месторождений полезных ископаемых на территории арктических районов Карелии и Мурманской области», — отметил Игорь Зубарев.