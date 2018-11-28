Карелия стала худшим местом на Северо-Западе для трудоустройства пенсионеров

Республика Карелия оказалась на последнем месте среди регионов Северо-Запада по привлекательности рынка труда для пенсионеров и в нижней части общероссийского рейтинга.

Эксперты рассчитали индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров и составили рейтинг субъектов Федерации.

Карелия в рейтинге оказалась на 77-м месте из 84-х. Среди регионов Северо-Запада республика - на последнем месте.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".