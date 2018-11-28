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Новости. Экономика
11:54, 28 Ноября 2018
фото: Pixabay

Карелия стала худшим местом на Северо-Западе для трудоустройства пенсионеров

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Республика Карелия оказалась на последнем месте среди регионов Северо-Запада по привлекательности рынка труда для пенсионеров и в нижней части общероссийского рейтинга.

Эксперты рассчитали индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров и составили рейтинг субъектов Федерации. 

Карелия в рейтинге оказалась на 77-м месте из 84-х. Среди регионов Северо-Запада республика - на последнем месте.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2018-11-28 12:59:50
"К людям надо относиться мягше, а вопросы рассматривать ширше".(с) Пенсионер Манин устроился очень хорошо, также как и учОные на Пушкинской. Даже гранты и субсидии получают. А где результаты? Вчера президент потребовал прозрачности в использовании денег на науку. А то все прямо стали как режиссеры и государство не должно вмешиваться в их творческий процесс?
Ванёк
2018-11-28 12:46:57
ни кто и не сомневался в этом, как и в других аспектах развития республики , в сравнении с регионами .
User
2018-11-28 12:38:39
Это пока цветочки, ягодки впереди. Скоро пенсионеров заменят т.н. предпенсионеры и будет .опа!
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