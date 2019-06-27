Карелия стала лучшим местом для рыбалки, согласно опросу

Около половины жителей России, или 46%, назвали Карелию лучшим регионом России для рыбалки.

Опрос провел портал Tvil.ru.

Как отмечает издание, в первую тройку также вошли Крым и Байкал, набравшие по 12%. Также любители рыбалки отметили Астраханскую (10%), Ленинградскую области (6%) и Краснодарский край (6%).

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".