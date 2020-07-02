Карелия стала третьей среди регионов России по числу беременных

Карелия заняла третье место по количеству зарегистрированных беременных женщин в 2019 году.

Минздрав назвал регионы с наибольшим числом беременных в прошлом году, пишут "Известия" со ссылкой на "РИА Новости".

Так, число зарегистрированных беременных на 100 тыс. населения в Чеченской Республике в прошлом году составляло 20 121,4. Еще два региона с наибольшим числом беременных в 2019 году — Алтайский край (17 932,1) и Республика Карелия (15 441,7).

Наименьшее число — в Курской, Тюменской и Иркутской областях.

Всего по стране в 2019 году было зарегистрировано 3 123 156 беременных женщин. Это почти на 127 тыс. меньше, чем годом ранее.

Ранее власти Карелии заявили о достижении исторического минимума младенческой смертности.