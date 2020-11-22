Карелия стала желанным для туристов направлением для поездок с детьми на новогодние каникулы

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провел опрос среди пользователей социальных сетей и выявил, куда они поедут с детьми на новогодние каникулы 2020 – 2021.

Как показал опрос, большинство семей (25%) выбрали Ялту, чтобы отдохнуть в начале января 2021 с детьми. На втором месте – Сочи и Красная Поляна (19.32%). "Бронзу" в рейтинге самых желанных городов для новогодних путешествий с детьми получил Санкт-Петербург – 18.18%.

Карелия заняла шестую сточку в рейтинге, уступив Казани (12.5%) и Великому Устюгю (7.95%). За нашу республику проголосовало 5.68% респондентов.

По данным опроса Tvil.ru, туристы с детьми также планируют с детьми поехать отдыхать в Калининград (4.55%), Приэльбрусье (3.41%), на озеро Байкал в Иркутской области (2.27%) и в Кострому (1.14%).

Ранее Петрозаводск и Кондопога попали в топ "ажиотажных" направлений на Новый год.