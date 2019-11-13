Карелия станет примером для других регионов в сфере развития экологического туризма

Республика Карелия стала площадкой для диалога ведущих экспертов в сфере экотуризма – в Петрозаводске накануне открылась форсайт-сессия "Экотуризм-перезагрузка".

В столице Карелии 13 ноября открылась форсайт-сессия "Экотуризм-перезагрузка". Организаторами масштабного форума, участие в котором принимают эксперты, представители власти и бизнес-сообщества, выступило правительство региона, а также Агентство стратегических инициатив при поддержке Корпорации развития Республики Карелия.

Открывая форсайт-сессию, премьер-министр Карелии Александр Чепик отметил, что экологический туризм в республике развивается стремительно и в настоящее время оказывает серьезное воздействие на социально-экономическую ситуацию в регионе.

Как отметил на форуме заместитель премьер-министра Дмитрий Родионов, общая численность гостей, посещающих Карелию в туристических целях, - около 2 миллионов человек. Из них примерно 20 процентов - это те, кто едут именно на природу и останавливаются на охраняемых природных территориях.

За последние годы в Карелии было реализовано несколько десятков успешных практик в сфере экологического туризма. Этому способствуют, пожалуй, беспрецедентные меры государственной поддержки туристической отрасли.

По словам заместителя премьер-министра республики Дмитрия Родионова, это налоговые льготы, компенсация из регионального бюджета затрат на создание объектов инфраструктуры, благоустройство территорий, подведение коммуникаций, возмещение затрат на средства размещения туристических объектов вблизи уникальных природных мест и многие другие формы поддержки бизнеса. В том числе – финансовая поддержка через предоставление льготных банковских кредитов.

"В Карелии разработан гибкий механизм поддержки предпринимателей, которые готовы создавать и развивать проекты в сфере экологического туризма, - сказал Дмитрий Родионов. – Благодаря этому взаимодействию, у нас успешно функционируют такие проекты как горный парк "Рускеала", вотчина карельского Деда Мороза Талви Укко или "Ладожская усадьба".

Содействие в развитии туристической отрасли республики также оказывает Корпорация развития Карелии. В прошлом году был сформирован региональный туристический кластер. По словам генерального директора

Марины Кувшиновой, сейчас в него входят уже 64 компании. Совместными усилиями и при финансовой поддержке Корпорации были созданы два перспективных маршрута. Первый – "Маршрут 555" – охватывает южные районы Карелии, второй – "Тайны Северной Карелии" –для ценителей более суровой природы.

Как отметила заместитель генерального директора Ассоциации стратегических новостей Ольга Захарова, в развитии экологического туризма очень многое зависит именно от региона, и поэтому Карелии с ее успешными практиками должна стать примером для других российских территорий.

В рамках форсайт-сессии была проведена презентация новой модели развития экотуризма на территории Российской Федерации, в том числе презентация лучших бизнес-моделей.

Примером успешной практики стал горный парк "Рускеала", который, как рассказал руководитель проекта Александр Артемьев, в прошлом году посетило более 320 тысяч туристов. В следующем году рускеальский мраморный карьер ожидает своего 2-миллионного гостя.

Эксперты обсудили лучшие практики развития туризма на природных территориях и меры государственной поддержки, инфраструктурные и архитектурные решения для особо охраняемых природных территорий, а также авторские маршруты в Карелию.

Форум "Экотуризм-перезагрузка" продолжит свою работу 14 и 15 ноября.