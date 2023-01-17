Карелия упала в рейтинге социально-экономической устойчивости регионов

Республика Карелия опустилась на 35 место в рейтинге регионов — лидеров социально-экономической устойчивости по итогам III квартала 2022 года.

По сравнению с предыдущим кварталом Карелия потеряла 11 позиций.

Как сообщает РБК, соответствующее исследование было подготовлено Фондом развития гражданского общества по данным Росстата.

На позиции в рейтинге повлияли три критерия: средняя заработная плата, уровень социального благополучия (отношение средней зарплаты к минимальной стоимости жизни одного работающего) и региональный продукт на душу населения.

Результаты исследования приводят «Известия». По оценке составителей рейтинга, уровень средней зарплаты в стране в последние месяцы снизился, а стоимость регионального продукта увеличилась. Эксперты считают эти показатели закономерными, так как Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением.



