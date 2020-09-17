Карелия в 2020 году получит 252 млн рублей на ремонт дорог

Правительство РФ выделило более 4,5 млрд рублей на развитие дорожной сети в регионах в 2020 году.

Средства распределят между восемью регионами, сообщается на сайте Кабмина РФ.

Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин

Дополнительное финансирование ускорит строительство отдельных автотрасс в Республике Марий Эл, Владимирской области и мостового перехода "Фрунзенский" в Самаре. Транш также позволит привести в нормативное состояние почти 160 км дорожного полотна в Карелии, Краснодарском крае и Пензенской области и продолжить реконструкцию дорог в республиках Коми и Ингушетия.

Карелия, согласно распоряжению правительства, получит 252 млн рублей на ремонт дорог.

Деньги выделяются в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автодороги" и государственной программы "Развитие транспортной системы".

Ранее на заседании Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что общий объем финансирования в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Карелии с 2019 по 2024 годы составит более 16 миллиардов рублей.