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Карелия в этом году получит новые школьные автобусы, пообещал Парфенчиков

Новости. Общество
12:43, 22 Апреля 2021
фото: © пресс-служба правительства Карелии
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В республике ведется работа по обновлению автопарка учебных заведений, сообщили в паблике правительства Карелии.

В ежегодном Послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что за четыре года в России будет закуплено не менее 16 тысяч новых школьных автобусов.

В Карелии уже началась работа по обновлению автопарка учебных заведений. За последние два года, как сообщают в правительстве, школы республики получили 33 новых автобуса.

В этом году также планируется поступление новых автобусов в учебные заведения Карелии.

Кроме того, сейчас в республике строят три новые школы: в Петрозаводске, Кеми и посёлке Деревянка Прионежского района.

В планах — строительство ещё трёх школ: в Медвежьегорске, Суоярви и селе Заозерье Прионежского района. Они войдут в число 1300 новых школ, которые будут построены в России до конца 2024 года, о чем заявил глава государства в ежегодном Послании Федеральному собранию.

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