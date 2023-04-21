Карелия вносит свой вклад в укрепление экономических связей СНГ в условиях западных санкций

В частности, на площадках майского Форума по камнеобработке в Петрозаводске заключили контракты на 135 млн рублей.

В правительстве России отметили устойчивый экономический рост со странами СНГ, несмотря на западные санкции. Об этом говорил премьер-министр Михаил Мишустин на полях Евразийского межправительственного совета, сообщается на сайте кабмина РФ.



С 7 по 9 июня в Краснодарском крае проходят мероприятия в рамках председательства России в ЕАЭС в 2023 году. В частности, Мишустин провел двусторонние встречи с главами правительств Азербайджана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, где обсудил наиболее перспективные направления в отношениях между странами.







Он отметил, что несмотря на конъюнктуру и санкции со стороны Запада, товарооборот России и Азербайджана демонстрирует устойчивый рост. В прошлом году объем взаимной торговли вырос на четверть — почти до 300 млрд рублей, а в январе-апреле этого года - увеличился еще на 21%, до 98 млрд рублей.



На встрече с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым глава российского правительства отметил, взаимную дополняемость экономических, производственных и технологических потенциалов России и Казахстана.







В целом он заявил, что Россия искренне заинтересована в дальнейшем укреплении взаимодействия в Содружестве Независимых Государств. За три десятилетия удалось создать прочную базу для сотрудничества, как в торгово-экономической сфере, так и в социально-гуманитарной.



Отметим, что Карелия также вносит свой вклад в укрепление экономики со странами СНГ. Так, в мае в Петрозаводске прошел международный форум по камнеобработке «Карелфорум-2023».

На встречах с представителями Беларуси, Киргизии, Казахстана и Узбекистана удалось заключить коммерческие контракты на общую сумму в 135 млн рублей.







В целом, по сравнению с 2022 годом, география форума расширилась вдвое — с четырех до восьми стран-участниц. Контракты подразумевают прямые экспортные поставки продукции из камня, камнеобрабатывающего оборудования и расходного инструмента, карьерной техники.





