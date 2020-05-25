890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Бегавшего по Петрозаводску лося обнаружили на пляже чуть живым (ВИДЕО) 5
25.05.2020 11:42
Главный пульмонолог Карелии рассказал, почему в республике часто болеют пневмониями 1
25.05.2020 14:35
Жителям Карелии расскажут о выплате пенсий в период распространения COVID-19
25.05.2020 17:40
Камеры засняли бегающего по Петрозаводску лося (ВИДЕО) 7
25.05.2020 10:06
В Карелии продлили отмену всех рейсов пригородного и междугородного сообщения 5
25.05.2020 15:35

Карелия вошла в число лидеров по принятию эффективных мер поддержки семьи и детей в условиях COVID-19

Новости. Общество
07:50, 26 Мая 2020
фото: © Скриншот трансляции / паблик вконтакте "Республика Карелия
Загрузка...

Рейтинг подготовлен на основе ежедневного мониторинга мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции/

Карели вошла в число самых эффективных регионов, в которых принимаются наиболее эффективные меры поддержки семьи и детей, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Экспертного института социальных исследований.

Также рейтинг возглавили  Свердловская область и Чечня.

В топ лидеров по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения,наиболее значительным выплатам различным категориям медперсонала, а также эффективным мерам поддержки предприятий и их работников Карелия, увы, не вошла.

Напомним, глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение об открытии с 26 мая магазинов непродовольственных товаров и торговых центров в большинстве населенных пунктов республики.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.05.2020, 19:59
Парфенчиков распорядился открыть магазины и торговые центры в Карелии
19.05.2020, 08:05
Снег возвращается в Петрозаводск
21.05.2020, 08:48
Коронавирус проник в "чистые" районы Карелии
25.05.2020, 11:42
Бегавшего по Петрозаводску лося обнаружили на пляже чуть живым (ВИДЕО)
20.05.2020, 08:54
В Карелии выявлено сразу 19 новых случаев коронавируса
24.05.2020, 16:13
Труп девушки-подростка обнаружили в Карелии

Аналитика

25.05.2020 13:54
Обществоведение
Главный пульмонолог Карелии: "Эпидемия должна нас чему-то научить!" 3
Заведующий пульмонологическим отделением Республиканской больницы Геннадий Моховиков о пневмонии, борьбе с ней и жизни после эпохи коронавируса.
"Даже пандемия не смогла сбить нас с намеченного курса" 9
21.05.2020 13:40
"Все поняли, что от государства ждать нечего" 58
20.05.2020 16:00
Архиерей под наблюдением 15
19.05.2020 15:28
"Эпидемия COVID-19 развивается в Карелии так, как ей удобно" 4
18.05.2020 15:59
Вся аналитика

Чтиво

22.05.2020 15:58
Без политики
Любители экстрима собирают деньги на новый скейт-парк в Петрозаводске 3
Проект стоимостью более 1,6 миллиона рублей предполагается реализовать при поддержке Программы местных инициатив.
Скульптор красоты
20.05.2020 09:30
"Мы прогнозируем, что не вытянем" 2
19.05.2020 13:20
архив чтиво

Медиа

С 26 мая в столице Карелия начнут свою работу торговые центры
25.05.2020 16:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»