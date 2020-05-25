Карелия вошла в число лидеров по принятию эффективных мер поддержки семьи и детей в условиях COVID-19

Рейтинг подготовлен на основе ежедневного мониторинга мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции/

Карели вошла в число самых эффективных регионов, в которых принимаются наиболее эффективные меры поддержки семьи и детей, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Экспертного института социальных исследований.

Также рейтинг возглавили Свердловская область и Чечня.

В топ лидеров по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения,наиболее значительным выплатам различным категориям медперсонала, а также эффективным мерам поддержки предприятий и их работников Карелия, увы, не вошла.

Напомним, глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение об открытии с 26 мая магазинов непродовольственных товаров и торговых центров в большинстве населенных пунктов республики.