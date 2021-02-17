Карелия вошла в число регионов с наибольшим приростом штрафов от ГИБДД

Республика Карелия оказалась в числе регионов, где зафиксирован наибольший прирост вынесенных штрафов в денежном объеме.

В 2020 году сумма штрафов карельских водителей достигла 376 млн 512 тыс. рублей. Против водителей было возбуждено более 520 тыс. дел. При этом более 419 тыс. из них были возбуждены по камерам.

Эту статистику приводит "Коммерсантъ". Издание проанализировало статистическую отчетность Госавтоинспекции об административных правонарушениях за 2020 год.

"Коммерсантъ" включил Карелию в список регионов, где зафиксирован прирост штрафов в денежном объеме.

"Наибольший прирост вынесенных штрафов в денежном объеме показала Тульская область (плюс 200%, 2,05 млрд руб.), Башкирия (плюс 135%, 2,57 млрд руб.), Карелия (плюс 101%, 376 млн руб.), Новгородская (плюс 84%, 407,3 млн руб.), Иркутская области (плюс 83%, 962 млн руб.)", - говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что в России ужесточаются штрафы за нарушения на митингах.