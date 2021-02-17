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Карелия вошла в число регионов с наибольшим приростом штрафов от ГИБДД

Новости. Общество
09:26, 18 Февраля 2021
фото: © Полиция Беломорска
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Республика Карелия оказалась в числе регионов, где зафиксирован наибольший прирост вынесенных штрафов в денежном объеме.

В 2020 году сумма штрафов карельских водителей достигла 376 млн 512 тыс. рублей. Против водителей было возбуждено более 520 тыс. дел. При этом более 419 тыс. из них были возбуждены по камерам.

Эту статистику приводит "Коммерсантъ". Издание проанализировало статистическую отчетность Госавтоинспекции об административных правонарушениях за 2020 год.

"Коммерсантъ" включил Карелию в список регионов, где зафиксирован прирост штрафов в денежном объеме.

"Наибольший прирост вынесенных штрафов в денежном объеме показала Тульская область (плюс 200%, 2,05 млрд руб.), Башкирия (плюс 135%, 2,57 млрд руб.), Карелия (плюс 101%, 376 млн руб.), Новгородская (плюс 84%, 407,3 млн руб.), Иркутская области (плюс 83%, 962 млн руб.)", - говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что в России ужесточаются штрафы за нарушения на митингах.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ио
2021-02-18 12:02:59
Представляете сколько они должны будут "палок настругать" по итогам 2021 года? Допустить снижение показателей нельзя, премии лишат. Готовьтесь водители и пешеходы....
кир
2021-02-18 11:39:35
А сколько вы отдали денег за штрафы без всякого оформления. Уму непостижимо! У моего кота даже шерсть встала дыбом.
David.
2021-02-18 11:58:30
кир, сразу видно, что ты никогда не имел " кастрюли" :)
театральный критик
2021-02-18 10:46:18
А вы не нарушайте
petronik
2021-02-18 12:47:43
театральный критик, здесь согласен,
Leopol'd
2021-02-18 10:34:32
Крымский мост и дворец денег стоят. Скидываемся потихоньку. СМСки не сработают.
кир
2021-02-18 11:37:24
Leopol'd, бездельник.
Не клевещи на нашу молодёжь,
Она надежда наша и оплот!©
David.
2021-02-18 09:50:12
Кирка рад!
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